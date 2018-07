Йоко Оно анонсировала выпуск нового альбома

Новый альбом будет называться Warzone (Зона войны). В свои 85 лет Йоко Оно считает, что борьба за мир - дело всей ее жизни и сегодня эта тема актуальна как никогда.

Как сообщает Billboard Альбом Warzone будет издан лейблом Chimera Music, которым руководит сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон Оно Леннон. Выпуск запланирован на 19 октября. В альбом войдут новые аранжировки композиций прошлых лет, автором или соавтором которых является Йоко. В их числе знаменитая Imagine - одна из известнейших песен Леннона, настоящий символ 70-х. "Я хочу посмотреть на них по-новому, каждый день все меняется", - рассказала Йоко.

Композиции которые войдут в альбом:

Side 1

1. Warzone

2. Hell In Paradise

3. Now Or Never

4. Where Do We Go From Here

5. Woman Power

6. It's Gonna Rain

Side 2

7. Why

8. Children Power

9. I Love All of Me

10. Teddy Bear

11. I'm Alive

12. I Love You Earth

13. Imagine