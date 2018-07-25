Йоко Оно анонсировала выпуск нового альбома

Новый альбом будет называться Warzone (Зона войны). В свои 85 лет Йоко Оно считает, что борьба за мир - дело всей ее жизни и сегодня эта тема актуальна как никогда.
Как сообщает Billboard Альбом Warzone будет издан лейблом Chimera Music, которым руководит сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон Оно Леннон. Выпуск запланирован на 19 октября. В альбом войдут новые аранжировки композиций прошлых лет, автором или соавтором которых является Йоко. В их числе знаменитая Imagine - одна из известнейших песен Леннона, настоящий символ 70-х. "Я хочу посмотреть на них по-новому, каждый день все меняется", - рассказала Йоко.
Композиции которые войдут в альбом:
Side 1
1. Warzone
2. Hell In Paradise
3. Now Or Never
4. Where Do We Go From Here
5. Woman Power
6. It's Gonna Rain
Side 2
7. Why
8. Children Power
9. I Love All of Me
10. Teddy Bear
11. I'm Alive
12. I Love You Earth
13. Imagine