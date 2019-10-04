Иосиф Пригожин не понимает, как у людей хватает смелости обсуждать тяжелобольного человека

Ситуация с Анастасией Заворотнюк глубоко задела продюсера Иосифа Пригожина. Он искренне желает актрисе здоровья и скорейшего выздоровления.

Однако муж певицы Валерии не понимает ажиотажа вокруг этой ситуации. Человеку не дают спокойно лечиться, справляться со своим горем.

Другими словами, ситуация только усугубляется. К счастью, Анастасия не знает, что происходит в СМИ.

Это дикость сегодняшнего времени, когда человеку не дают спокойно лечиться, заниматься своим здоровьем. Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично, – передает издание «Дни.ру».

Пригожин считает, что интерес публики к звездам будет всегда. Поэтому лучше всего самому артисту выйти и рассказать правду, чем постоянно скрываться от папарацци и терпеть нелепые слухи.