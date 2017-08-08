Йосип Пиварич: "Я очень счастлив стать частью такого великого клуба"

Левофланговый защитник национальной сборной Хорватии дал свое первое интервью в качестве игрока киевского "Динамо", с которым он сегодня подписал контракт.

- Йосип, что ты можешь сказать о своем новом клубе? С кем из своих новых партнеров по команде общался перед подписанием контракта?

- "Динамо" Киев - великий клуб, который всегда ставит перед собой высокие задачи. В послужном списке клуба множество трофеев. Я очень счастлив стать частью такого великого клуба. Это знаменитый на весь мир клуб, который почти каждый год выступает в Лиге чемпионов. Пусть в этом году "Динамо" не попало в Лигу чемпионов, но обязательно попадет в Лигу Европы и достигнет там больших успехов. Перед трансфером я советовался со своим соотечественником, Домагоем Видой. Он рассказывал только хорошее о киевском "Динамо".

- Наверняка ты помнишь многих игроков "Динамо" по выступлениям за сборную Хорватии, ведь совсем недавно ты противостоял на фланге лидеру "бело-синих" Андрею Ярмоленко, когда Украина встречалась с Хорватией...

- Да, очень хорошо помню это противостояние, как и матчи загребского "Динамо" против киевлян. Еще тогда я запомнил Ярмоленко. Без сомнения, это игрок высочайшего уровня. Любой европейский клуб хотел бы иметь такого игрока в своем составе.

- Ты уже играл на домашнем стадионе "бело-синих", "Олимпийском". Как тебе атмосфера на стадионе?

- Я прекрасно помню матчи на этом стадионе и в составе сборной Хорватии, и за загребское "Динамо". Было очень много зрителей, если я не ошибаюсь, около 50-ти тысяч. Было видно, что в Киеве люди очень любят футбол, болеют всей душой. Поэтому я счастлив, что буду выступать при киевских болельщиках, и надеюсь, что буду приносить им только радость своей игрой. В каждой игре, на каждой тренировке я буду выкладываться на сто процентов, надеюсь, что мы будем добывать много побед на радость нашим болельщикам. Я уже становился чемпионом Хорватии, теперь моя цель - стать чемпионом Украины с "Динамо".

- Какие у тебя впечатления о Киеве?

- Я уже достаточно знаю о Киеве, но, к сожалению, пока был здесь только по работе. Теперь у меня будет больше времени насладиться красотами города. Мне уже показали тренировочную базу "Динамо", она меня очень впечатлила.

- Какую характеристику ты дал бы себе как игроку? Какие игровые качества считаешь своими сильными сторонами? Какой футбол любишь?

- Я люблю действовать как в обороне, так и в атаке. Люблю подключаться к атакам, делаю это регулярно, часто делаю передачи, доставляю мяч в штрафную площадь соперника.

- Что можешь сказать о стиле игры "Динамо"? Чего ожидаешь от работы под руководством Александра Хацкевича?

- Стиль игры моего нового клуба в чем-то схож на стиль игры загребского "Динамо". Эти клубы объединяет то, что перед командами ставится задача побеждать в каждом матче, что обусловливает тактику - доминирование на поле. Главный тренер "Динамо" изложил мне требования к игроку моей позиции - левому защитнику. Надеюсь, что оправдаю ожидания нового тренерского штаба.

- Насколько, по твоему мнению, сопоставимы уровни чемпионатов Украины и Хорватии?

- Конечно, украинская лига сильнее хорватской. Особенно это касается грандов европейского уровня - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Не хочу занижать уровень хорватской лиги, но объективно украинский чемпионат сильнее.

- Ты впервые переходишь в иностранный клуб уже будучи опытным, состоявшимся футболистом. Является ли этот шаг главным на данный момент в твоей карьере?

- безусловно, переход в "Динамо" - это важный этап моей жизни и футбольной карьеры, ведь я пришел в великий клуб. Я подписал контракт на три года. Надеюсь, что за это время я принесу максимальную пользу "Динамо" и что все будут довольны моей игрой.

- Какими языками ты владеешь? На каком языке будешь общаться в команде?

- Немного знаю английский, но, конечно, мой родной язык - хорватский. Впрочем, я не переживаю по этому поводу, ведь мне будут помогать Берислав и Домагой, пока я буду учить украинский или русский.

- Есть ли у тебя кумиры в мире футбола?

- С самого детства моим идолом был Роберт Ярни. Также мне всегда импонировала игра Райана Гиггза.

- Ты уже определился с игровым номером в "Динамо"?

- Да, буду играть под 23-м номером. Те номера, которые я хотел в первую очередь, уже заняты. 23-й номер - новый для меня. Надеюсь, он принесет мне удачу.

ФК Динамо Киев

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