iPhone 14 отримає виріз незвичної форми

У Мережі з’являються нові дані про те, що модельний ряд iPhone 14 отримає оновлений виріз, що буде не схожий на попередні рішення компанії, і навіть на рішення конкурентів. Нагадаємо, що раніше Росс Янг, засновник компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch, які займаються дослідженнями в поставках екранів, розповів, що у iPhone 14 Pro будуть два вирізи: круглої та овальної форми.

Деякі користувачі вже зауважили, що такий тип вирізу отримав назву “знак оклику” через візуальну схожість. Окрім цього, дехто зауважив, що вирізи утворюють букву “і”, яка є першою у назві iPhone, що виглядає досить весело. По суті, до презентації нового iPhone ще більше, ніж півроку, але у Мережі вже з’являються меми про нього.

Згідно з інсайдерськими даними, овальний виріз міститиме фронтальну камеру та інфрачервону камеру системи Face ID, а круглий – матричний проектор Face ID, який сканує інформацію про обличчя, використовуючи десятки тисяч точок. Щоправда, на даний момент невідомо, де буде розташований круглий виріз – справа чи зліва від овального, але дані про це точно з’являться ближче до презентації.

Слід нагадати, що після того, як Apple презентувала свій перший флагман з вирізом зверху дисплея, iPhone X, у 2017 році, компанія Samsung випустила декілька відео, у яких висміювала таке рішення. Тим не менше, цього року Samsung планує презентувати планшет, який отримає виріз практично такої самої форми і про дизайн якого вже давно відомо – Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

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