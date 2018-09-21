Искала любовь: в Киеве на дороге лежала обнаженная женщина (Видео)

В Киеве на дороге 21 сентября заметили обнаженную женщину, она лежит на спине на разделительной полосе.

Об этом сообщил пользователь Facebook Алексей Мкртчян, он поделился видео в группе "Автомобильный Киев".

Автор видео - Владимир Остапенко.

"Киев. Недалеко от психиатрической больницы им. Павлова, сегодня в районе 11:00 был вот такой необычный перформанс", - говорится в сообщении к видео.

Алексей Мкртчян сослался на СМИ, которые сообщали: женщина лежала на трассе, а когда движение авто замедлилось, попыталась открыть двери белой иномарки. Ей не удалось это. После этого женщина залезла на верх автомобиля. Водитель машины вызвал полицию и сюда же прибыли медики.

Женщина пояснила полиции, что "искала любовь".