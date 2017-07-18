Итальянский арбитр Коллина разорвал контракт с ФФУ

Руководитель арбитров ФИФА и УЕФА итальянец Пьерлуиджи Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины

Об этом сообщает UA-Футбол.

По информации издания, Коллина не принимал участия в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Итальянца не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.

Сообщается, что Коллина воспользовался пунктом контракта с ФФУ о досрочном прекращении сотрудничества без выплаты компенсации. Однако в Украине остается работать другой итальянский специалист - Лучано Луччи, инициатором приглашения кого на пост главы комитета арбитров ФФУ был именно Коллина.

В ФФУ информацию об отставке Коллины пока не опровергли и не подтвердили.