Итальянский певец Аль Бано подает на Украину жалобу в ЕСПЧ

Итальянский певец Альбано Карризи, который попал в "черный список" в Украине, намерен подавать в суд на возмещение морального ущерба. Адвокаты Аль Бано требуют исключить имя клиента из "черного списка" и намерены подавать иск в европейский суд по правам человека, передает в понедельник, 18 марта, агентство ANSA.

"Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдем до Страсбурга, потому что это опасный прецедент. Аль Бано - человек мира, друг всем, и должен иметь право ездить на Украину", - заявил адвокат певца Кристиано Магалетти.

Певец в свою очередь заявил, что в случае получения компенсации намерен перечислить средства в одну из благотворительных организаций в Украине.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На данный момент в список внесено 147 человек.