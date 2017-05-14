Итоги финала Евровидения-2017: Сальвадор Собрал принес победу Португалии

В Киеве завершился финал 62-го песенного конкурса Евровидение-2017. Победил Сальвадор Собрал из Португалии с драматичной балладой Amar Pelos Dois.

Певец стал фаворитом букмекеров уже в день финала. И он уже получил награду в рамках конкурса - премию Марселя Безансона.

По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения- 2016 и голосования зрителей он набрал наибольшее количество баллов - 758.

Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии с песней Beautiful Mess. У него 615 баллов

Болгарин Кристиан Костов имеет русские корни, вырос в Москве и у него два гражданства - болгарское и российское.

В 14 лет он выступал в оккупированном РФ Крыму - на концерте в "Артеке" в 2014 году. Но СБУ объяснила, что болгарин не нарушил украинский закон, поскольку приехал в Крым до того, как Киевом были установлены новые правила поездок на полуостров.

Букмекеры прочили Кристиану Костову третье место. Он спел красивую песню о любви. Композицию сочинили продюсеры, которые работали с Селеной Гомес, Леди Гагой, Армином ван Буреном и многими другими известными артистами.

Украинская рок-группа O.Torvald заняла 24-е место из 26.

Всего в итоговой гонке за победу боролись представители 26 стран: по 10 прошедших из каждого полуфинала. А также Украина (как победитель прошлогоднего конкурса) и главные спонсоры - страны "большой пятерки"(Великобритания, Испания, Италия, Германия).

Сегодня на сцене МВЦ выступили певцы из таких стран, как Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Великобритания, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария, Франция.