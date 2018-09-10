Из более 40 тысяч украинских студентов в Польше лишь 5-10% планируют возвращаться назад - Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что в настоящее время около 40 тысяч украинских студентов учится в Польше и лишь 5-10% из них хотят возвращаться в Украину.

В интервью Главкому дипломат сказал, что остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше.

Однако, по словам Дещицы, пик увеличения количества студентов из Украины уже прошел.

Он отметил, что, с одной стороны, хорошо, когда украинская молодежь едет на Запад, учится там, набирается опыта. С другой стороны это в определенной степени негативное явление для Украины, потому что в молодых людях нуждается украинская экономика.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ежегодно из Украины выезжают около миллиона украинцев.