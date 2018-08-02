Из Италии вторые сутки не могут вылететь украинские туристы

Пассажиры авиакомпании YanAir вторые сутки не могут вылететь из Римини (Италия) в Одессу.

Как сообщили в туркомпании Join UP!, вывозной рейс ANR5992 из Римини в Одессу, запланированный на 1 августа, отложен на 3 августа по техническим причинам.

"На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета", - говорится в заявлении.

Пассажирам рейса ANR5991 по маршруту Одесса-Римини туроператор предложил вариант вылета в Римини из Киева 8 августа.

В сложившейся ситуации Join UP! решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туристы могут перебронировать тур или получить 100% компенсацию стоимости путевки.

