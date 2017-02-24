Из кранов киевлян может пойти желтая вода – теплосети Днепровского и Дарницкого районов пройдут проверку красителем

С 27 февраля по 10 марта 2017 планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения ООО "Евро-Реконструкция", а именно: на территории Днепровского и Дарницкого районов Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, работы будут осуществляться с целью обнаружения утечек теплоносителя путем применения органического красителя - флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма.

ООО "Евро-Реконструкция" получила на проведение указанных работ соответствующее разрешение Главного управления Госпотребслужбы Украины в городе Киеве.

В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета.

Персонал тепловой инспекции ООО "Евро-Реконструкция" и персонал РТМ "Дарница" (ПАО "Киевэнерго") проводят контроль наличия повреждений в тепловых сетях, внутренних домовых системах путем выявления окрашенной воды в тепловых камерах, сливных стоках, центральных, индивидуальных теплопунктах и через сигналы от людей.

"Просим жителей информировать о наличии в кранах воды окрашенного цвета по телефонам: (044) 291 08 44, (044) 291 09 55, (044) 291 67 55, (044) 291 67 65", - говорится в сообщении.