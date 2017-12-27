Из Луганского СИЗО уже вывезли пленных для обмена

Сейчас украинцев везут к месту, где будет происходить обмен по ранее оговоренной формуле.

Сегодня, 27 декабря должен состояться долгожданный обмен пленными. Его произведут по формуле "306 на 74". Это значит, что Украина готова передать 306 граждан (где это позволяет законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий.

Представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что пленных уже везут к месту обмена, - говорится на сайте сепаратистов "Луганский информационный центр".

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", - заявила она, когда украинских удерживаемых лиц вывезли из Луганского СИЗО.

По словам Кобцевой, все они подтвердили готовность к обмену.

Она поблагодарила президента России Владимира Путина и Русскую православную церковь Московского патриархата за усилия для решения вопроса обмена пленными.

"Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении", - добавила Кобцева.

В СМИ сепаратистов сообщают, что один из украинцев готов дальше служить в Вооруженных силах Украины.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контакту служить. Мы в принципе, находились на боевом посту, мы не убийцы какие-нибудь", - сказал подлежащий обмену разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов.