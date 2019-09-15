Из родового имения Черчилля украли золотой унитаз

Из Бленхеймского дворца, в котором родился британский премьер-министр Уинстон Черчилль, украли унитаз, полностью изготовленный из 18-каратного золота, сообщает Sky News.

Как отмечает издание, речь идет о предмете искусства авторства итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, который был установлен в рамках первой за 20 лет его персональной выставки. Его стоимость оценивается в 1 млн фунтов стерлингов.

Унитаз был подключен к системе канализации и посетители могли использовать его по назначению. В результате кражи, Бленхеймский дворец - родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, - был затоплен.

По словам инспектор-детектива Джесса Милна, в настоящее время золотая сантехника не найдена.

"Мы проводим тщательное расследование, чтобы найти его и привлечь виновных к ответственности", - сказал полисмен.

Ранее золотой унитаз экспонировался в нью-йоркском музее Гуггенхайма в 2016 году. Посетители могли пользоваться им, пока сотрудник службы безопасности стоял на страже снаружи.

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Кроме этого, супердорогую сантехнику предлагали Президенту США Дональду Трампу, который после переезда в Белый дом установил золотые шторы.

Напомним, после побега экс-президента Украины Виктора Януковича в его резиденции "Межигорье" обнаружили множество изделий из драгоценных металлов, среди которых - унитаз из золота стоимостью 350 тысяч евро..