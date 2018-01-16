Из украинских законов исключат термин "инвалид"

Президент Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и в обиходе термина "инвалид".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины No 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года. Целью закона является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа Президента Украины от 3 декабря 2015 года No 678 "Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью", об исключении из законодательства Украины и потреблении термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью", - говорится в сообщении. Читайте также: Столичная служба занятости с начала года трудоустроила 279 лиц с инвалидностью

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменено, соответственно, словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью в результате войны".

Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в употребление термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности.