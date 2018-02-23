Из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов

За десять дней было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами. В розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов.

Государственные исполнители за десять дней запретили выезд за границу 25 тысячам злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в пятницу, 23 февраля.

Также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами. В розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов.

По словам Петренко, с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было взыскано 50 млн грн с должников.

Министр также уверен, что на конец года статистика по количеству таких должников должна показать хорошие результаты действия закона.

Ранее сообщалось, что в областях созданы мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.