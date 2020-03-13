Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" арестовали груз с 1,5 т медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, товар планировалось вывезти до Об'объединенных Арабских Эмиратов и Италии вопреки решению правительства о запрете экспорта этих средств защиты.

"Сейчас маски конфисковано, есть уголовное производство", - отметил Аваков.

Как известно, в Украине было подтверждено три случая заражения коронавирусом.

Как сообщалось ранее, СНБО проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавирус.

Также трех пассажиров сняли с рейса в "Борисполе" для проверки на коронавирус.

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