Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО, - нардеп

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники сообщил, что Минюст принятл решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей. Об этом нардеп написал в Facebook.

"Только что мне сообщили, что в Минюсте принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Это связано с событиями в "Лукьяновке" во время этапирования в другие места лишения свободы заключенных бойцов спецроты "Торнадо", - заявил Мосийчук.

Мосийчук добавил, что считает, что наказание должны понести исключительно те из работников СИЗО, кто действительно виновен в нарушении режима содержания заключенных.

Напомним, 9 августа во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями.

В итоге трех бойцов батальона "Торнадо", которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

Напомним, двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время.