Из-за грозы центр Киева парализовали пробки

В четверг, 27 июля, в Киеве прошли ливень, грозы и шквалы, такая погода продержится в столице до конца дня.

Представители украинского гидрометцентра предупредили, что по Киеву возможны грозы и шквалы 15-20 метров в секунду. В Киевской области также ожидаются грозы, местами шквалы, в отдельных районах возможны сильные дожди и град.

Также из-за стихии центр Киева парализовали пробки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 26 июня, в Украине из-за усложненных погодных условий остались обесточенными 147 населенных пунктов в четырех областях.