Из-за коронавируса консульство Украины в Милане приостановило работу

Консульство Украины в Милане (Италия) приостановило прием граждан и выдачу документов из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице консульства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии А. Фонтаны и Министра здравоохранения Италии Р. Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "Прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля текущего года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - сказано в нем.

Прием граждан будет восстановлено после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

Консульство рекомендует в случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) обращаться на горячую линию консульства.

Как сообщали Українськi Новини, Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что считает эпидемию коронавируса, которая забрала жизни уже более двух тысяч человек и потенциально может стать пандемией, "одной из величайших афер мира".

Кроме того, премьер-министр Украины Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан.



