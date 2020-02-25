Из-за коронавируса УЕФА может перенести или отменить Евро-2020

Данный вариант рассматривается только в случае ухудшения ситуации

Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает перенос или отмену Евро- 2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, передает Sportsfinding со ссылкой на Rai Radio 1 Sport.

"Cейчас мы ждем и следим за развитием ситуации. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Они прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится", - сказал Ува. Читайте также:Коронавирус и светская жизнь в Италии: Ла Скала закрыта, Армани отменил модный показ

Напомним, что Евро-2020 должно пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня. В связи со вспышкой инфекции коронавируса власти Италии распорядились закрыть все общественные места и отменить массовые мероприятия в 10 городах двух регионов страны.