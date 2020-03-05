Из-за коронавируса в Украине отменят массовые мероприятия - Минздрав

Украинские власти решили отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом в четверг, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы..., чтобы снизить массовые скопления людей", - рассказал он.

В то же время, когда именно власти начнут вводить ограничения, Ляшко не уточнил.

Напомним, что в Украине на данное время официально подтвержден лишь один случай коронавируса.

Согласно последним данным, количество зараженных COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 тысячам. Более 3 тысяч человек умерли.

В Европе эпицентром распространения коронавируса стала Италия, где зафиксировано уже около 2 тысяч случаев заражения и более 50 смертей.