Из-за ливня на Крещатике образовался 10-сантиметровый слой ила

В результате ночного ливня на столичном Крещатике образовался слой ила в 10 сантиментров. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.

"Можно было видеть слой в 10 сантиметров ила, который продвигался вдоль обеих сторон Крещатика - таким образом фактически были закрыты дождеприемные решетки. Были также ветви, листья, которые передвигались с большой скоростью и не позволили воде попадать в дождеприемные решетки. Таким образом, Крещатик также имел серьезные подтопления", - сообщил П.Пантелеев.

Генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев отметил, что на некоторых участках улицы остатки воды составляли 20 см.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали, какие районы наиболее пострадали от ночного ливня.