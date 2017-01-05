Из-за непогоды Одесская область ограничивает движение на трассах

В связи с ухудшением погоды 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах Одесской области.

На трассах Одесской области из-за непогоды с 8 утра 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 января с 8:00 утра будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области", - говорится в публикации

Национальная полиция Украины просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, заблаговременно спланировать маршруты движения, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

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