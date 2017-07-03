Из-за непогоды жители 215 населенных пунктов остаются без света

По состоянию на 07:00 3 июля из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 215 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о таких областях, как: Сумская - 109 населенных пунктов, Черкасская - 76, Кировоградская- 17, Киевская - девять и Черниговская - четыре.

К ликвидации последствий непогоды всего были привлечены одна тысяча 350 человек и 380 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 29 единиц техники.

Бригады облэнерго возобновили электроснабжение в 530 населенных пунктах.

По состоянию на 20:00 2 июля обесточенными оставались 379 населенных пунктов в шести областях Украины.