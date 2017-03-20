Из-за шторма побережье завалило трубами с Керченского моста (фото)

В Керчи к берегу гаражного кооператива шторм прибил гофрированные трубы. Десятки несколькометровых труб плавают в воде и лежат на причалах, передает Керчь.ФМ.

Точно такие же трубы журналисты видели на стройке Керченского моста в районе, где мост будет соединять судоходная арка. Эти трубы предназначены для того, чтобы защищать стройку от волн во время штормов, они являются своеобразными волнорезами.

фото: kerch.fm

В пресс-службе Керченского моста уточнили, что шторм разрушил волнозащитную конструкцию в ночь на 19 марта, когда строители, получившие штормовое предупреждение, раскрепили каркас, в котором были установлены трубы, передает Апостроф.