Из-за смертельного исхода в Украине запрещена болгарская вакцина БЦЖ

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ), соответствующий документ был опубликован на официальном сайте службы.

Как следует из распоряжения, запрет носит временный характер.

Отмечается, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер младенец.

Под запрет попала вакцина БЦЖ, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс" на основании "установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

По материалам: Гослекслужба