Из-за вспышки коронавируса санитары вместе с ГПСУ будут встречать самолеты из Китая

Пассажиров, который летят в Украину из Китая, будут спрашивать о самочувствии сотрудники лабораторного центра Минздрава и члены экипажей. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге в связи с распространением нового коронавируса из Китая.

"Прямого авиасообщения с китайским Уханем в Украине нет, но есть с Китаем. Сегодня в 13:00 прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения был проведен прием этого самолета. Не вводятся никакие дополнительные средства присмотра за пассажирами, однако вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений, или плохого самочувствия", - цитирует Кузина "Украинская правда".

По его словам, санитарно-карантинные подразделения ежедневно будут встречать совместно с пограничниками самолеты, которые имеют прямое сообщение с Китаем. Дополнительные меры предосторожности пока не вводят.

Инкубационный период коронавируса длится от двух до 12 суток, отметил руководитель Центра общественного здоровья.

Однако многие пассажиры могут лететь из Китая в Украину не только прямыми рейсами, но с пересадками в других странах. По состоянию на 23 января, уже около 633 человек были заражены опасным коронавирусом, 17 жителей города Ухань скончались.

По материалам Украинская правда