Из-за замены оборудования на производстве все данные для биометрических паспортов повторно проверят

На полиграфкомбинате "Украина" начали плановую замену сертификатов, что повлечет необходимость обновления даты и повторного отправления данных для персонализации паспортов, которые ранее были направлены миграционной службой.

Как отметили в ГМС, данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались ранее.

"После повторного отправления в онлайн-сервисе "Проверка оформления паспорта" изменится дата отправки данных на персонализацию, но это никоим образом не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации", - заверили в ведомстве.

Отметим, что в январе 2018 года запланирован запуск на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней.

Однако сейчас, поскольку задержка в выдаче продолжается, миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с просьбой никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу.

Ранее в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что задержки с изготовлением биометрических паспортов продлятся минимум до марта 2018 года, пока на Полиграфкомбинате "Украина" не начнет на полную мощность работать новая линия персонализации паспортов.