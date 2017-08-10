Из-за жары в Киеве может образоваться смог

Из-за тяжелых погодных условий в Киеве к концу недели может образоваться смог. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По состоянию на 10 августа в столице наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке). По прогнозу Украинского гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) продержатся до конца текущей недели, что может привести к образованию метеорологической дымки", - говорится в сообщении.

Так, в течение 9-10 августа превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода - 1- 2.6 наблюдается в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

На данный момент Госпотребслужба осуществляет контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в июле в пять раз увеличилось количество погибших от чрезвычайных ситуаций.