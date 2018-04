Известные арбитры рассказали, был ли пенальти в ворота "Ювентуса"

Авторитетные рефери высказались относительно справедливости назначенного пенальти в ворота "Ювентуса" в матче против "Реала" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Daily Mail.

Англичанин Грэм Полл и испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес разошлись во мнениях, относительно эпизода с назначением арбитром Майклом Оливером пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

Гол, который вывел "Реал" в следующий раунд, был забит с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное время. Кроме этого, англичанин удалил за споры голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

Drama at the end of #RMAJUV last night in the UCL.

I thought it was a penalty and fair play to the referee Michael Oliver for giving it. That took some bottle. Disgraceful reactions towards him from the Juvé though players... pic.twitter.com/EIi4XWnbrV - Rob© (@RobNUFC14) 12 апреля 2018 г.

"Оливер лишь в январе был привлечен к элитной группе судей, но оправдал доверие сильным судейством в Мадриде. Англичанин оказался довольно смелым и назначил пенальти, реализовав который "Реал" вышел в полуфинал. Он сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивные споры", - сказал Полл.

Іттурральде считает, что пенальти был назначен ошибочно, после контакта защитника туринцев Медхи Бенатия и форварда мадридцев Лукаса Васкеса.

"Прикосновения сзади в этом эпизоде недостаточно. Он не должен был назначать пенальти", - заявил испанский арбитр, который ранее судил матчи Лиги чемпионов и других крупных турниров.

В итоге "Реал" проиграл дома "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч - 3:0) пробился в полуфинал.

Кроме "Реала" полуфиналистами Лиги чемпионов стали немецкая "Бавария", итальянская "Рома" и английский "Ливерпуль".

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском городе Ньон.

Финал Лиги чемпионов 26 мая будет принимать Киев.