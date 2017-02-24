К 2050 году пластика в океане может быть больше, чем рыбы - ООН

Если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом заявили эксперты Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, пишет сайт ООН.

До 80% мусора в мировом океане состоит из пластика - источника накопления стойких токсичных веществ. Ежегодно в океан попадает 51 триллион микрочастиц пластика, что в 500 раз больше, чем звезд в Галактике. Это более восьми миллионов тонн пластиковых отходов.

Программа направлена на то, чтобы правительства проводили политику сокращения использования пластика, пластиковых упаковок, меняли требования к промышленной продукции. Одно из предложений - запретить использование целлофановых пакетов или облагать высокими налогами товары в пластиковых упаковках. Без таких мер последствия загрязнения морей окажутся необратимыми, предупреждают ученые.

В ЮНЕП отмечают, что сегодня производится в 20 раз больше пластмассы, чем в 60-е годы ХХ века. Примерно одна треть от всего произведенного пластика используется в качестве упаковочного материала, а к 2050 году производство пластика может вырасти до четырех раз.

К всемирной кампании по борьбе с морским мусором уже присоединились знаменитости и производители всемирно известных брендов, в том числе компания по производству компьютеров Dell. Собранный в океанах пластиковый мусор компьютерный гигант планирует перерабатывать и использовать для упаковки своей продукции.

"Берем ли мы полиэтиленовые пакеты в продуктовом магазине или пьем через пластмассовую соломинку, наши, казалось бы, незначительные обыденные решения об использовании пластика оказывают значительное воздействие на океаны, - заявил актер Эдриан Гренье.