К благотворительному концерту Арианы Гранде в Манчестере присоединяться звезды мировой величины

4 июня на стадионе Old Trafford в английском Манчестере пройдет благотворительный концерт певицы Арианы Гранде в помощь пострадавшим в теракте 22 мая. В концерте примут участие Джастин Бибер, Кэти Перри, Coldplay, Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс и другие.

Джастин Бибер, Кэти Перри и группа Coldplay присоединяться к певице Ариане Гранде, которая намерена провести благотворительный концерт на стадионе Old Trafford в английском Манчестере 4 июня, сообщает ВВС.

Выручка от продажи билетов будет отправлена в фонд помощи пострадавших от теракта в Манчестере 22 мая.

Среди звезд, которые также согласились принять участие в концерте, группа Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс и другие.

Стадион Old Trafford рассчитан на 50 тыс. зрителей. ВВС будет транслировать концерт в прямом эфире.

Сразу после теракта 23-летняя Гранде заявила об отмене своих концертов, а позже решила вернуться в Манчестер, чтобы собрать деньги для пострадавших и их семей.

Агентство цитирует главу манчестерской полиции Иэна Хопкинса, который заявил, что полиция побеседовала о концерте с родственниками жертв, и большинство из них согласились на проведение шоу.

23 мая Гранде сообщила, что намерена оплатить похороны своих поклонников, погибших в результате теракта.

Взрыв на "Манчестер Арене" произошел 22 мая около 22.30 по местному времени (00.30 по Киеву). Жертвами нападения стали 22 человека. Медики сообщили о госпитализации 59 пострадавших.

ИГИЛ выпустил заявление, восхваляющее убийство "крестоносцев" в Манчестере, которое якобы совершил "солдат халифата".

Взрыв совершил террорист-смертник ливийского происхождения Салман Абеди.