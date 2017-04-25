К Евровидению в Киеве запустят 7 речных трамваев

На Почтовой площади уже завершено сооружение эстакады и тоннеля, переложены инженерные сети, устроены верхние слои дорожного покрытия, установлены дорожные знаки и смонтирована барьерная ограда.

В мае по Днепру между реконструированной Почтовой площадью и набережной возле Международного выставочного центра начнут курсировать 7 речных трамваев.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время инспекции вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном Почтовой площади, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

Кличко отметил, что в начале мая работы на центральной части площади будут завершены, а по Днепру начнет курсировать речной трамвай.

"И я надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время "Евровидения". Мы планируем, что он будет курсировать не только в черте столицы, но и свяжет Киев с другими городами, в частности с Каневом, - подчеркнул Кличко. - К песенному конкурсу мы запустим 7 речных трамваев, а если нагрузка будет большей - добавим еще три", - сказал мэр Киева.

На Почтовой площади уже завершено сооружение эстакады и тоннеля, переложены инженерные сети, устроены верхние слои дорожного покрытия, установлены дорожные знаки и смонтирована барьерная ограда. Также на набережной Днепра провели благоустройство территории и установили современное уличное освещение.

Для полного завершения работ первой очереди необходимо построить подземный пешеходный переход через Боричев спуск, завершить реконструкцию всего комплекса инженерных сетей, отреставрировать Почтовый дом, установить пандус с Почтовой площади на набережную Днепра и пандус в сторону Пешеходного моста.