Кількість інфікованих COVID-19 в Україні перевищила 3300 випадків

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.

Вівторок, 14 квітня 2020, 09:40

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом доби померли ще 5 пацієнтів із COVID-19 (кількість летальних випадків зросла з 93 до 98). У той же час одужали ще 22 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла з 97 до 119 осіб).

"Станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків", - сказано в повідомленні.

Ситуація з COVID-19 по областях наступна:

o Вінницька область - 200 випадків;

o Волинська область - 80 випадків;

o Дніпропетровська область - 71 випадок;

o Донецька область - 12 випадків;

o Житомирська область - 112 випадків;

o Закарпатська область - 99 випадків;

o Запорізька область - 89 випадків;

o Івано-Франківська область - 332 випадки;

o Кіровоградська область - 144 випадки;

o місто Київ - 551 випадок;

o Київська область - 224 випадки;

o Львівська область - 136 випадків;

o Луганська область - 3 випадки;

o Миколаївська область - 5 випадків;

o Одеська область - 69 випадків;

o Полтавська область - 26 випадків;

o Рівненська область - 134 випадки;

o Сумська область - 74 випадки;

o Тернопільська область - 280 випадків;

o Харківська область - 14 випадків;

o Херсонська область - 34 випадки;

o Хмельницька область - 22 випадки;

o Чернівецька область - 546 випадків;

o Черкаська область - 105 випадків;

o Чернігівська область - 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня в Центр надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID- 19.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, всього було досліджено 35 тисяч 153 проби на коронавірус методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

На амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1248 людей, з них 52 дитини.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік і 47 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).

Станом на 13 квітня в Україні було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу виявлено 325 нових випадки.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

#Буквы

https://bykvu.com