Кількість позитивних тестів на коронавірус в Україні вища, ніж в Європі - представник ВООЗ

Водночас від відзначив, що найважливішим є збільшення обсягів тестувань, діагностика, відстежування контактів та лікування захворілих.

Середня кількість позитивних результатів тестування на коронавірус на 100 тис. населення в Україні значно вища ніж в Європі.

Про це на брифінгу повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров`я Ярно Хабіхт.

"Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вища, ніж у європейському регіоні. Але у кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема ми спостерігали таке в Іспанії", - зазначив Хабіхт.

Водночас від відзначив, що найважливішим є збільшення обсягів тестувань, діагностика, відстежування контактів та лікування захворілих.

"Крім того, це залежить від кожного з нас - як ми дотримуємося гігієни рук, чи носимо маски. Адже лише таким чином ми зможемо подолати коронавірус", - зазначив Хабіхт.

Також він додав, що ситуація у світі не дозволяє говорити про спад захворюваності на COVID-19.

"У світі щодня зростає кількість хворих на COVID-19 і ми не можемо сказати, що пандемія іде на спад. У Західній Європі ситуація трошки поліпшується - у Східній - стає гіршою і є сильні спалахи у Північній та Південній Америці, тобто вірус продовжує мандрувати світом", - заявив представник ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що ситуація з поширенням нової коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні поступово стабілізується. Про це свідчить статистика активних хворих і рівень госпіталізації.

543 нових випадки коронавірусу виявили в Україні минулої доби. Це майже на триста менше, ніж днем раніше. Така оновлена статистика від Міністерства охорони здоров'я. За їхніми даними, одужали - 327 людей. Померли від ускладнень - 13 осіб.