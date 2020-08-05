Кілька українців у Бейруті дістали незначних травм, але серйозно постраждалих немає - посол

Посол України в Лівані Ігор Осташ підтвердив інформацію, що серед серйозно постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті громадян України немає.

"Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої (у громадян України - ІФ), але постраждалих серйозних наразі немає... Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життя, для українців немає", - сказав Осташ в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу.

Водночас він зазначив, що посольство намагається розшукати інформацію про нібито два українські кораблі, що розміщувалися в районі вибухів. Посол повідомив, що наразі є інформація, що серйозно постраждав корабель ООН, а стосовно українських громадян, українських моряків такої інформації немає.

Дипломат також нагадав, що контакти посольства є на сайті дипломатичної місії. "Усі наші телефони є на сайті посольства. "Просто введіть "Посольство України в Лівані" - відразу побачите всі телефони гарячої лінії", - сказав Осташ, відповідаючи на відповідне запитання.

Як повідомлялося, щонайменше 100 людей загинули внаслідок серії вибухів у порту Бейрута у вівторок, ще понад 4 тис. постраждали.

Україна готова надати Лівану допомогу, зокрема, й направити рятувальників.