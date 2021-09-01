Кінофестиваль "П'ять озер": Перемогу здобули двоє українських режисерів

15-й фестиваль у вівторок ввечері завершився класикою німого кіно і врученням шести призів в кінотеатрі Gauting, пише Süddeutsche Zeitung .

Перемогу здобули двоє українських режисерів: Катерина Горностай виграла найважливішу нагороду кінофестивалю, кінопремію "П'ять озер" з фільмом "Стоп - Земля", Наталія Ворожбіт перемогла з фільмом "Погані дороги" у категорії "Перспективне молоде кіно".

Приз глядацьких симпатій SZ отримав Соня Ліза Кентерманс «Весільний кравець з Афін», перша нагорода з серії «Кіно і Клима», ініційована Ганною й Алексом Ейхбергерамі, дісталася Францу Бему за «Дорогі діти майбутнього».

За словами речниці фестивалю Марен Мартелл, лише 30–60 відсотків місць у кінотеатрі могли бути зайняті через правила дистанції, а кількість відвідувачів також була обмежена просто неба. Проте, за словами Мартелл, низка показів була розпродана в умовах коронавірусу. Фільми "Непохитні" про боротьбу жінок - політиків у Боннській республіці або фільми "Весільний кравець Афін" та "Сад троянд мадам Верне", які є десь середньою між драматичними, комедійними та поетичними картинами, був попит.

Українські та іранські проблемні фільми не знайшли такої кількості глядачів.