К празднованию Дня независимости в Киеве 23-24 августа перекроют ряд улиц: полный перечень

Для проведения в Киеве торжественных и праздничных мероприятий в День Государственного Флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины в Киеве 23-24 августа в столице предусмотрены временные изменения транспортного движения. В частности уже сегодня, 23 августа, с 07:00 до окончания мероприятий запрещено движение транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого к аллее Героев Небесной Сотни) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета.

Также с 07:00 23 августа до 18:00 24 августа уже запрещено движение транспортных средств на время монтажа/демонтажа конструкций для организации проведения легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках" на Русановском бульваре. Забег запланирован на 24 августа по маршруту Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот возле Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

Также 24 августа с 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей": ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск (до дома No 2).

Поскольку в День независимости по центру Киева пройдет военный парад с участием военной техники и авиации, 24 августа с 06:45 до окончания мероприятий временно ограничат движение:

во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна No 1, гусеничная техника: парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на просп. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - просп. Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после проведения военного парада по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновола - ул. Маршала Рыбалко - парк военной части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна No 2, колесная техника: аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - просп. Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после проведения военного парадаа по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола просп. Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

24 августа с 07:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

Также в пятницу с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение по ул. Крещатик (на участке от ул. Бы. Хмельницкого к б-ру Шевченко) во время проведения спортивно-презентационной акции "Украина единая".

С 24:00 23 августа до 03:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Емельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости Украины и фестиваля уличной еды.

24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение по ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной). Павла Скоропадского).

24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллее Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул.

Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади И. Франка, ул.

Заньковецкой ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-Т ри. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Бы. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

Кроме того, 23-24 августа не будут работать парковочные площадки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

Напомним, что в День независимости Украины в параде по случаю празднования 27 годовщины независимости и 100-летие украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Также в параде будет задействовано 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения. В частности, в параде впервые будут принимать участие вертолеты морской авиации украинской армии.

Также в параде ко Дню независимости присоединятся 300 военных из 18 стран.