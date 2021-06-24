Кіркоров про заборону в'їзду в Україну: Ви своєю дурістю робите мене популярнішим

Російський естрадний співак Філіп Кіркоров заявив, що пишається тим, що йому заборонили в'їзд в Україну. Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому на його акаунті в Instagram.

"Внесення у чорний список народного артиста України - це вже абсурд. Деякі недалекі посадовці намагаються набрати бонусів, паразитуючи на націоналістичній пропаганді. Такі люди не розуміють, що творчість зараз не заборониш. Дякую вам. Ви своєю дурістю робите мене популярнішим. Тим, що сталося, треба пишатися. Це не Кіркоров, це ненависть до Росії, вона захлюпує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна лише пожаліти", - сказав Кіркоров.

Співак додав, що, незважаючи на те, що трапилося, він "продовжуватиме любити Україну. Але тільки не як державу, а як країну".

"Мені хочеться побажати, щоб влада їхньої країни подружилася якомога швидше зі своєю головою. А в моєму домі продовжуватимуть лунати українські пісні, гостювати українські гості. Тому що наша любов із народом і творчістю взаємна", - сказав Кіркоров.

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23 червня стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова занесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Кіркоров називав українську Крим "російським" і незаконно відвідував півострів.

2015 року Кіркоров в інтерв'ю журналу Super заявляв, що якщо його занесуть в український чорний список артистів, то він цим пишатиметься.

На початку 2021 року міграційна служба Литви внесла Кіркорова у список небажаних осіб. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що співак багаторазовими відвідуваннями окупованого Криму заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і в такий спосіб опосередковано виправдовував агресивні дії РФ.

Артист говорив у січні, що останні сім років не може в'їжджати на територію України, хоча у списку діячів культури, які несуть загрозу нацбезпеці України, його досі не було.