Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Міністерство культури України на підставі листа від СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова в список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє Liga.Net.

Там уточнили, що лист від СБУ надійшло 11 червня.

Наказом від 22 червня Мінкульт включив Кіркорова в перелік.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділено", - відзначили в міністерстві.

Згідно з українським законодавством, заборонено транслювати передачі або фільми, учасниками яких є особа, що потрапила в зазначений список, також заборонені гастролі за участю таких осіб.

Кіркоров називав окупований Росією Крим "російським" і неодноразово незаконно відвідував півострів.

Нагадаємо, що 19 січня Кіркорова за публічне виправдання окупації українського Криму на 5 років внесли в список небажаних осіб в Литві.

Крім того, група народних депутатів пропонувала Верховній Раді звернутися до Ради національної безпеки і оборони України з рекомендацією запровадити персональні санкції відносно ряду діячів культури, позбавивши їх звання "народного артиста України". Відповідний проект постанови No9156 про застосування персональних санкцій зареєструвала група народних депутатів на чолі з депутатом з групи "Воля народу" Євгеном Рибчинським.