К середине недели в Украине похолодает и пройдут дожди

Во вторник, 17 апреля, погоду большинства областей Украины будет определять сухая и теплая воздушная масса, лишь на западе страны ожидается атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

В среду, 18 апреля, ночью в северных, центральных и Харьковской областях, днем по всей Украине, кроме западной части, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, на юге страны и Закарпатье 18-22°.

В Киеве на 18 апреля небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный, северо- западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 15-17°.

Согласно предварительному прогнозу "Укргидрометцентра", в четверг температура в Киеве упадет до 11-13°, однако уже в субботу снова поднимется до 20° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, начиная с 24 марта среднесуточная температура в Киеве превышает 0°, что означает приход метеорологической весны. Метеорологическая весна в этом году наступила на 13 дней позже климатической нормы.

По материалам: Интерфакс-Украина