К Земле приближается астероид (видео)

Мимо Земли 4 февраля пролетит 2002 AJ129 - околоземный астероид среднего размера. Об этом сообщает NASA.

Ширина космического тела составляет примерно 0,5 км, а длина - 1,2 км.

Максимально близкое расстояние, на которое астероид приблизится к планете, будет в 10 раз большим, чем расстояния между Землей и Луной, и будет равно около 4,2 млн км.

Хотя астероид 2002 AJ129 классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем.

"Мы следим за этим астероидом более 14 лет и очень точно знаем его орбиту... Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов - ноль - столкновения с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет", - заявил сотрудник NASA Пол Ходас.