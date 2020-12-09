Кабінет міністрів запровадить посилений карантин з 8 до 24 січня

Уряд на засіданні у середу, 9 грудня, визначився з датою посилення карантинних обмежень в Україні. Локдаун введуть наступного року – з 8 до 24 січня включно. Крім того, Кабінет міністрів також продовжив дію карантину та режиму надзвичайної ситуації, які раніше ввів через пандемію коронавірусу, до 28 лютого 2021 року.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, жорсткий карантин необхідний, щоб перервати ланцюг поширення коронавірусної хвороби, який може виникнути після новорічних та різдвяних свят. Він також нагадав, що держава має право запровадити карантин невідкладно, якщо ситуація із пандемією погіршиться.

Передбачається, що на цей період буде заборонено:

відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях також заборонять роботу ресторанів з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

прийом відвідувачів у ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності;

прийом відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних;

прийом відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів. Ці обмеження не стосується роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів за умови обмеження доступу до знімального майданчика сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу) респіраторів або захисних масок. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

проведення всіх масових (у тому числі святкових) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

При цьому про обмеження роботи громадського транспорту в проекті постанови не йдеться. Передбачається, що залишаться чинні заборони на перевезення кількості людей, більшої від числа сидячих місць. Крім того, також працюватимуть готелі, банки, продуктові магазини, аптеки та поштові оператори.

Зазначимо, що до товарів першої необхідності відносяться: продукти харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби гігієни, засоби зв’язку, ветеринарні препарати, корм та пальне.

Послугами першої необхідності вважається діяльність фінансових установ, операторів поштового зв’язку, медичної та ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, а також робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Востаннє повний локдаун діяв в Україні ще на початку весни.

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