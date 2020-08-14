Кабмін оновив карантинні зони в Україні

Сьогодні відбулося засідання Центральної комісії з питань надзвичайної ситуації, на якому було визначено рівні небезпеки поширення COVID-19 відповідно до прийнятих урядом 12 серпня змін.
Три міста і п'ять районів потрапили в «червону зону» карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначив, що в жорсткі карантинні обмеження потрапили населені пункти в п'яти областях. Так, до червоної зони будуть віднесені:
- Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
- Кіцманський район Чернівецької області.
«Тобто це ті області, у яких на всій території перевищено показник виявлення нових випадків захворювання – 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. На території цих регіонів було визначено різні рівні небезпеки в залежності від епідемічної ситуації», – уточнив Максим Степанов.
Вимоги для регіонів «червоної» зони:
забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;
забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);
забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;
забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік;
забороняються регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто);
забороняється відвідування навчальних закладів;
забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.
Помаранчева зона:
- місто Ужгород Закарпатської області;
- Івано-Франківськ, Бурштин і Коломия Івано-Франківської області
- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець і Червоноград Львівської області
- місто Острог Рівненської області
- місто Чортків Тернопільської області
- місто Чернівці Чернівецької області
Жовта зона
- Київ
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ Волинської області
- місто Хуст Закарпатської області
- місто Калуш Івано-Франківської області
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар Одеської області
- міста Рівне та Вараш Тернопільській області
- місто Харків
Ці рівні почнуть діяти з опівночі 17 серпня на 14 днів. Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів.
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