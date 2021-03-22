Кабмін передав відповідальність за зупинку громадського транспорту місцевій владі

Кабмін на закритому засідання прийняв рішення передати повноваження по введенню карантинних обмежень на транспорту Регіональним комісіям ТЕБ та НС.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної" зони.

За їх рішеннями заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Виключення становлять:

- транзитні перевезення;

- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

- перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

Раніше такі обмеження запроваджувалися автоматично по факту потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних" рішенням МОЗ.

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