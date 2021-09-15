Кабмін продовжив дію "зелених" ковід-сертифікатів із 180 до 365 днів

Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" (повних) COVID-сертифікатів із 180 до 365 днів.

Про це йдеться в постанові No954 від 13 вересня.

Згідно з документом, в Україні діятимуть різні COVID-сертифікати: з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) та одужання від коронавірусу.

Внутрішні сертифікати будуть "жовтими" і "зеленими", їх можна згенерувати у застосунку "Дія".

"Жовті" сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини. Термін дії такого сертифікату - 120 днів із моменту щеплення.

"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії сертифіката - 365 днів.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії".

Повідомлялося, що цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації. Однак, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

Перші COVID-сертифікати для вакцинованих з'явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабмін опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.



