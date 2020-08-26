Кабмін продовжив на два місяці карантин

Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня адаптивний карантин і посилив деякі обмеження. Таке рішення уряд прийняв під час засідання 26 серпня.

Так, Кабмін заборонив в "зелених" зонах дискотеки, роботу нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Члени уряду вважають, що такі заклади не дотримуються карантинних обмежень, а також сприяють поширенню коронавірусу серед молоді.

Також уряд заборонив проводити концерти. Однак винятком є ті установи культури, для яких концерти цілий рік - це основний вид діяльності.

Крім того, Кабмін надав органам місцевого самоврядування доступ до додатка "Дій вдома" для того, щоб контролювати людей на самоізоляції, а також тих, хто порушив правила карантину.

У відповідній постанові також йдеться про те, що для єдиної державної системи цивільного захисту по всій території країни продовжили режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, станом на 26 серпня в Україні виявили 110 085 випадків коронавірусу. Зокрема, за останню добу лабораторно підтвердили 1 670 випадків. Всього від коронавірусу вилікувалися 53 454 пацієнтів, 2 354 - померли. При цьому показник летальності від коронавірусу в Україні становить 2,1%.

Крім обмежень, обов'язкових для всіх регіонів України, з 1 серпня діють додаткові, залежно від того, до якої з зон належить та чи інша область.

Регіони з найменшою захворюваністю COVID-19 - в "зеленій" зоні, а області зі значним поширенням - в "помаранчевій" і "червоної". При зниженні/зростанні захворюваності регіон буде потрапляти в буферну "жовту" зону.