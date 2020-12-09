Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня

Кабінет міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Відповідно до проєкту постанови локдаун введуть наступного року - з 8 по 25 січня.

"Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня", - повідомив LB.ua один із членів Кабміну.

Другий член уряду підтвердив інформацію. "Все правильно, дискусія відкрита. Сьогодні визначимося точно", - сказав співрозмовник.

Згідно з пропозиціями, карантин, запроваджений до кінця року, продовжується до 28 лютого 2021 року.

Під час локдауну з 8 січня по 25 січня забороняється:

Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.

Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

Товари та послуги першої необхідності:

товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів

пальне

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись зі здійсненням адресної доставки замовлень.

З 11 січня по 21 січня рекомендовано за можливості встановити дистанційний режим роботи. При цьому про обмеження роботи громадського транспорту в проєкті постанови не йдеться. Передбачається, що залишаться чинні заборони на перевезення кількості людей, більшої від числа сидячих місць.

Постанова також продовжує чинний карантин, введений до 31 грудня, до 28 лютого. Додатково до обмежень пропонується заборонити діяльність культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їх наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння; релігійні заходи без стаціонарних місць для сидіння та на відкритому повітрі, які не забезпечують дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Заборонено приймання відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури та інших суб'єктів діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.

Заборонено приймання відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів приміщення.

А от громадським закладам на годину подовжили час роботи, до 23-ої, проте розрахункові операції заборонені з 22-ої.