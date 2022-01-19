Кабмін розширює програму «єПідтримка»

Уряд у середу ухвалив рішення щодо розширення державної програми «єПідтримка», у рамках якої вакциновані проти коронавірусу жителі України отримують по 1 тис грн.

«З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1000 грн на ліки. Сьогодні Уряд ухвалив необхідні для цього рішення», - зазначив Шмигаль.

Крім того, уряд також розширить дію програми на дітей віком 12-17 років. «Для цього оформили відповідне протокольне доручення», - написав глава уряду.

Як повідомлялося, з 19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка», що передбачає виплату 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку «Дія» «зелений» COVID-сертифікат вакцинації.