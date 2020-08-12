Кабмін схвалив нові критерії визначення зон карантину: що змінилося

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні змінив критерії, якими керуються при визначенні зони карантину того чи іншого регіону.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що раніше рівень загрози визначався за чотирьома показниками: кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань та динаміка зростання кількості випадків.

МОЗ вирішив об'єднати два показники, і відтепер їх буде три: Заповненість ліжок, Рівень тестувань, Рівень нових захворюванних в адміністративних територіальних одиницях, які рахуються на 100 тисяч населення.

"Тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення, це буде максимально зрозуміло нашим громадянам", - пояснив міністр.

Зокрема: Середня кількість тестувань повинна становити не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності.

Базовий рівень захворюваності становить 40 випадків на 100 тис. населення за 14 днів.

Степанов наголосив, що якщо рівень завантаженості ліжок у медичних закладах по всьому регіону 5 днів поспіль становить 50 і більше % заповненості, то на території регіону встановлюється помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Якщо ж більше 70 %, то встановлюється червоний рівень небезпеки.

Степанов додав, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймає рішення щодо встановлення рівня епідеміологічної небезпеки в зонах карантину кожні сім днів. При цьому рішення про ослаблення рівня небезпеки зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів.

Відповідну постанову Уряд схвалив з одноденним доопрацюванням.

Нагадаємо, раніше Україну розділили на чотири карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". У кожній з них діють свої обмеження.

В Україні за минулу добу підтвердили 1433 нові випадки коронавірусу COVID- 19.

З початку епідемії в нашій країні було підтверджено 84 тис. 548 випадків.

У Міністерстві охорони здоров'я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.

В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.

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